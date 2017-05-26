Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’ye vereceği silahlar için Ankara’ya “silahlar kayıt altına alınacak” gönderen ABD’nin, Irak’ta büyük bir skandala imza attığı ortaya çıktı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başdenetçi 2016 denetim raporun gizliliği, Uluslararası Af Örgütü’nün bilgi edinme hakkı kapsamındaki talebi üzerine kaldırıldı. Kamunun erişimine açılan raporla, ABD ordusunun eğit-donat programı kapsamında Irak ordusuna verdiği 2 milyar dolardan fazla değere sahip askeri ekipman ile silahların kayıt ve takibinin doğru yapılmadığı açıklandı.

Raporda “Kara Kuvvetleri Komutanlığı Birinci Bölge Teçhizat Komutanlığının, Irak Eğit-Donat Fonu’ndan alınan Kuveyt ve Irak’taki ekipmanların miktarına ve bulunduğu yerlere ilişkin kayıtları doğru ve güncel bir şekilde tutmadığı tespit edildi” ifadelerine yer verildi. Irak Eğit-Donat Fonu ABD Kongresince 2015 yılında oluşturulmuş ve o yıl için savunma bütçesinden 1,6 milyar dolar ayrılmıştı. DEAŞ ile mücadele için ayrılan söz konusu fon için 2016 yılında da 715 milyon dolar ayrılmıştı.

KAYITLAR ELLE TUTULDU

Denetim raporunda ABD ordusunun silahların takibini doğru yapamamasının sebebinin, merkezi bir otomatik sistem yerine Irak’a verilen silah ve ekipmanların kayıtlarının el ile yazılı dağıtım belgeleri üzerinden tutması olduğu belirtildi. Radikal grupların yanı sıra birçok terör örgütünün de faaliyet gösterdiği bir bölgeye gönderilen milyar dolarlık silahların kontrolünün doğru yapılmaması, söz konusu silahların amacının dışında kullanılmak üzere başka gruplarca ele geçirilme riskini gündeme getirdi.