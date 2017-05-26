Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Genelkurmay Çatı davasının dünkü duruşmasında Kurmay Albay Fırat Alakuş savunma yaptı. Makhemede dalga geçer gibi açıklamalar yapan Alakuş, birbirinden çelişkili ifadeler verdi. Fırat Alakuş için, Genelkurmay Başkanı Hulûsi Akar “Bir müddet sonra gidiyoruz deyip beni aldılar. Kapıdan çıktığımda tam taçhizatlı, ürkütücü bir yüz ifadesi ile karşıma çıkan asker şahıs dikkatimi çekti. Sonradan bu kişinin Kurmay Albay Fırat Alakuş olduğunu öğrendim” şeklinde bahsetmişti. İfadesinde bu suçlamaları kabul etmeyen Alakuş “FETÖ ile ne ilgim ne de irtibatım var. Menfur darbe girişiminin ne şekilde planlandığını bilmiyorum. Doğrudan ya da dolaylı bir şekilde icraatım olmadı diye düşünüyorum. Tuzağa düşürüldüm” diyerek kendini aklama peşine düştü. Tüm bunlarla da yetinmeyen Alakuş suçu “Eşkıyalar başarılı olamayacaklar” diyerek darbede büyük mücadele eden Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekâi Aksakallı’nın üstüne attı. Alakuş, “Bana verilen görev alınan bir istihbarat dayalı olarak terör örgütlerinin muhtemel bir eyleme karşı genelkurmay başkanlığının takviye edilmesiydi. Görevi bizzat Aksakallı’dan aldım. Görevin detayını ise Albay Ümit Bak’tan öğrenmem söylendi. Ömer Halisdemir’de bu işin içinde” diye konuştu.

Alakuş, Mahkeme Başkanı Oğuz Dik’in sorularını da cevapladı. Başkan Dik’in “Gülen için ne diyeceksin?” sorusu, sanık Alakuş gülerek “Orada değildi, onu söyleyebilirim” dedi. Alakuş’un gülümsemesine, şehit ve müşteki yakınları, “Tiyatro yapıyor katil” diyerek tepki gösterdi.

ŞENER: SAÇMALIYORLAR

Alakuş’un bu senaryosunu Posta gazetesi yazarı Nedim Şener gazetemize değerlendirdi. Şener özetle şunları söyledi: Yalan üstüne kurulu bir tiyatro. Saçmalıyor. Bunlar yeni taktikleri. Örgüt elemanları bunlar ne beklersin ki... Darbe yaptılar ve işin üstünde yakalandılar. Bir yerlere atış yapıp, kendilerini savunma peşine düştüler. O gece Zekâi Paşa’nın neler yaptığı, pozisyonu, nasıl direndiği belli. Bunlar mert adam değiller. Vatandaş bunlara kesinlikle inanmasın.