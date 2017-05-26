Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSMAİL KAPAN BRÜKSEL

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’nın ardından alınan kararlara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, ele aldıkları konulardan birinin de terörle mücadele olduğunu belirterek bu doğrultuda ittifakın çabalarının artırılmasına yönelik bir eylem planı üzerinde mutabık kaldıklarını söyledi. DEAŞ karşıtı koalisyona verilen desteğin artırılması kararı aldıklarını söyleyen Stoltenberg, bu çerçevede erken uyarı gözlem uçaklarıyla (Awacs) daha fazla uçuş yapılacağını, bu sayede de daha fazla istihbarat paylaşımında bulunacaklarını ifade etti. Genel Sekreter şunları kaydetti: “NATO’nun uluslararası koalisyonun tam üyesi olmasına karar verdik. 28 ittifak üyesi halihazırda koalisyonun üyesi. Koalisyonda olmak, NATO’nun muharip rol alacağı anlamına gelmiyor, ancak bizim terörle küresel mücadeleye olan taahhüdümüze ilişkin güçlü bir mesaj gönderiyor. Aynı zamanda, NATO’nun eğitim ve kapasite inşaası dahil siyasi değerlendirmelerde rol almasını sağlayacak.”

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin gerildiği bir döneme denk gelen NATO Zirvesi’nde bir dizi görüşme gerçekleştirdi. İlk temas, Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la oldu. Olumlu bir atmosferde geçen Erdoğan-Macron görüşmesinde, siyasi ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere ikili konular ele alındı. Türkiye-Fransa ilişkilerini daha da güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurgulayan iki lider, savunma sanayinde iş birliğinin yanı sıra karşılıklı ticaret hacmini 20 milyar avroya yükseltme hususunda da mutabık kaldılar. Suriye, Irak ve diğer bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, PKK ve DEAŞ dahil terörün her türüyle ortak mücadelenin önemine işaret edildi.

İNCİRLİK KRİZİ MASAYA YATIRILDI

Erdoğan’ın görüştüğü bir diğer lider de Almanya Başbakanı Angela Merkel oldu. İki lider Türkiye ile Almanya’nın karşılıklı restleşmesine kadar varan İncirlik Üssü krizini masaya yatırdı. Görüşme basına kapalı yapıldı. Erdoğan’ın AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Juncker ile yaptığı görüşmede de Türkiye-AB ilişkileri konuşuldu. Türkiye ile AB arasında Mart 2016’da imzalanan mülteci anlaşmasının hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.