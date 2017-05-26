Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan istihbari çalışmalar sonrası polis sabah saatlerinde PKK/KCK terör örgütünün üniversite yapılanmasına yönelik Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsü ve şehir merkezindeki öğrenci evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün faaliyetleri kapsamında 'gasp, darp, hürriyeti tehdit ve propaganda' suçunu işledikleri belirtilen 13 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise ikametlerde çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.