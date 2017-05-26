Yapılan istihbari çalışmalar sonrası polis sabah saatlerinde PKK/KCK terör örgütünün üniversite yapılanmasına yönelik Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsü ve şehir merkezindeki öğrenci evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün faaliyetleri kapsamında 'gasp, darp, hürriyeti tehdit ve propaganda' suçunu işledikleri belirtilen 13 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise ikametlerde çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
Van'da PKK'nın üniversite yapılanmasına operasyon
26.05.2017 - 10:26 | Son Güncelleme: 26.05.2017 - 10:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'da terör örgütü PKK/KCK terör örgütünün üniversite yapılanmasına yönelik polis tarafından düzenlenen operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Etiketler : van,pkk,üniversite,
476821 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/476821.aspx
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