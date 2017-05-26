Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savcı adayları kura törenindeyaptığı konuşmada 'Yargı içinde 4 bini aşkın hakim ve savcı meslekten uzaklaştırıldı.' dedi.

Bakan Bozdağ sözlerine şöyle devam etti;

"15 Temmuz gecesi HSYK bu terör örgütüne Türkiye adına millet adına bu örgüte en büyük darbeyi vurmuştur. Onun için HSYK ve yargı mensuplarımızı bir kez daha kutluyorum. Pek çok kişinin nasıl bir pozisyon alayım diye kafa yorduğu vakitlerde pozisyonunu demokrasiden yana Türk yargısı ve onun idari kurulu HSYK koymuştur. Yakalanan sıkı yönetim komutanlarına darbeye karşıyı hukuk yoluyla en büyük darbe vurulmuştur.Adeta nefesleri kesilmiştir. Sonucu ölüm dahi olan sonucu göze almışlardır. O nedenle ben yargı görevi yapan herkese demokrasimize sahip çıktıkları için buradan bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Yargı ezber bozmuştur. Türkiye'de Türk yargısı ilk defa ezber bozmuştur. Allah hepsinden razı olsun

İNCELENMEYEN HAKİM VE SAVCI KALMADI

Şu an yargı içinde incelemeyen hakim ve savcı kalmadı. DEAŞ'ın teröristleri ile bunların ne farkı var? Öldürdükleri cennete gidecekmiş! Beyinleri yıkamış kainatın alçağı. Türkiye aleyhine çalışsınlar diye oluk oluk para harcıyorlar. Nice anaları ağlattılar. Şimdi başka istihbarat örgütleri ile Türkiye aleyhine çalışmak için kol kola çalışıyorlar. Tek istedikleri Türkiye'nin suçlanması. FETÖ, gizlilik, takiyye, aldatmayı ilke edinmiş, omurgasız ve karaktersizlerden oluşan bir örgüt."