Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tendürek'in hemen hemen her tarafında aldığımız tedbirler karşısında 2 gün önce teröristler bir yola inmişler, çok kısa bir süre içerisinde oradaki birtakım turları durdurup, onlara zarar vermeye çalışmışlar ve bunun üzerine hemen çok yakında bulunan güvenlik kuvvetlerimiz devreye girmişler. 2 gün önce saat 16.10'da gerçekleşen bu hadiseden hemen sonra o saatten bu sabah saat 03.00'e kadar da büyük bir çatışma gerçekleşmiştir. Çatışmanın büyük bölümü 30-40 metre karşılıklı şekilde devam etti. Bilmenizi isteriz ki o 30-40 metre göğüs göğüse mücadele eden evlatlarımızdan şehit vermedik." dedi.Soylu, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu 15. Dönem Yemin ve Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını getirdiğini aktararak, bu gece başlayacak ramazan ayını tebrik etti ve ramazanın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diledi.

Süleyman Soylu, okuldan 499 öğrencinin, Türkiye'de de 2 bin 833 öğrencinin mezun olacağını kaydetti.Gece saat 04.00'e kadar mesaide olduklarını ifade eden Soylu, terörle mücadelenin sürdüğünü belirterek, kış dönemi bittiği andan itibaren özellikle PKK'nın, Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, huzuruna, kardeşliğine saldıracağını bildiklerini ve hazırlıklarını buna göre yaptıklarını anlattı.

Soylu, Ağrı, Kars, Iğdır gibi illere İran sınırında sızmak suretiyle, uzun yıllardan beri gerek Tendürek gerek Ağrı gerekse Kars'ta Çemçe-Madur bölgelerinde üslenmeye çalışan teröristlerin terör faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 1 ay-20 gün zarfı içerisinde yine Tendürek Dağı'na İran'dan bir sızmayı tespit ettik. Orada bulunan kuvvetlerimiz, jandarmamız, korucularımız aynı zamanda diğer güvenlik unsurlarımız, Polis Özel Harekatımız, polisimiz ciddi şekilde tedbir almıştı. Tendürek, teröristle mücadelenin Türkiye'de en zor olduğu alanlardan bir tanesidir, 15-20 metre ötenizi görmekte, ayırt etmekte, diğer teknik unsurları kullanmakta da zorlanılan bir alandır. Tendürek'in hemen hemen her tarafında aldığımız tedbirler karşısında 2 gün önce teröristler bir yola inmişler, çok kısa bir süre içerisinde oradaki birtakım turları durdurup, onlara zarar vermeye çalışmışlar ve bunun üzerine hemen çok yakında bulunan güvenlik kuvvetlerimiz devreye girmişler. 2 gün önce saat 16.10'da gerçekleşen bu hadiseden hemen sonra o saatten bu sabah saat 03.00'e kadar da büyük bir çatışma gerçekleşmiştir. Birçoğunu harekat merkezinden takip ettiğimiz ve her birinizin evlatlarımızın kahramanlıklarıyla övüneceğiniz, gurur duyacağınız bir mücadeleyi kahraman evlatlarımız gerçekleştirdi. Çatışmanın büyük bölümü 30-40 metre karşılıklı şekilde devam etti. Bilmenizi isteriz ki o 30-40 metre göğüs göğüse mücadele eden evlatlarımızdan şehit vermedik. Biz, yüz yüze kaldığımızda hiçbir şekilde şu ana kadar evladımızı şehit vermedik. En azından benim takip ettiğim nokta içerisinde sonuç böyle oldu. Terör örgütü kalleş bir örgüt, daha ziyade ya patlamalarla yahut da uzaktan kanas dediğimiz suikast silahlarıyla bunları gerçekleştiriyor. Bir korucumuzu, 3 de jandarmamızı bu uzaktan suikast silahlarıyla şehit verdik."

Oradaki mücadeleyi 2 gündür büyük bir onurla ve gururla takip ettiklerini belirten Soylu, "İlk önce dün sabah itibarıyla 9 teröristi etkisiz hale getirdiler, gece yarısı saat 01.00 gibiydi sayı 25 teröriste çıktı ve en son 5 teröristi daha tespit ettiler. Biz de harekat merkezinden takip ettik. O 5 terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar orada büyük bir mücadele ortaya konuldu ve 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Dün akşam ve bu sabah kahraman güvenlik güçlerimiz sayesinde, bir taraftan polisimizin İnsansız Hava Aracı bir taraftan jandarmamızın İnsanlı Keşif Uçağı diğer taraftan korucularımız, jandarmalarımız, polislerimiz, TSK'nın helikopterleri, F-16'larıyla 03.00'e geldiğimizde 29 terörist etkisiz hale getirilmiş, Tendürek'te son 30 yılın en önemli terör operasyonlarından bir tanesi de sona ermişti." diye konuştu.