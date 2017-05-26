Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında sahipleri ya da yöneticileri gözaltına alınıp tutuklanan bazı şirketler/ticari işletmelerde, yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamelere (KHK) göre ilgili mahkemelerin kararı doğrultusunda Eylül 2016'dan itibaren kayyumların yetkileri TMSF'ye devredildi.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında Boydak, Koza İpek, Naksan, Dumankaya, Akfel ve Yavaşçalar Grubuna bağlı şirketlerin de bulunduğu Türkiye'nin 44 kentinden 922 şirkette kayyumların yetkileri TMSF'ye devredildi veya Fon, bu şirketlere kayyum olarak atandı.

Kayyumluk görevi TMSF'ye devredilen şirketlerin büyük bir bölümünü KOBİ'ler oluşturuyor.

ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN ŞİRKET YOK

Listesi TMSF'nin internet sitesinde de yer alan 922 şirketin aktif büyüklüğü yaklaşık 40,8 milyar lira, öz kaynak toplamı 18,2 milyar lira, ciro toplamı da 21,7 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Söz konusu şirketlerde 45 bin 986 kişi istihdam ediliyor. Bu arada, hali hazırda çalışmaları biten şirket bulunmuyor.