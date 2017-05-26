Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Duruşmalarda alınan sıkı güvenlik önlemlerinin yanı sıra FETÖ tutuklularının cezaevlerinde 'örgütsel iletişim' kapsamındaki haberleşme girişimlerinin engellenmesi için de tedbirler artırılıyor. Cezaevi Bilgi Analiz Sistemi'yle desteklenen tedbirler kapsamında ele geçirilen haberleşme notlarında birbirlerine umut verme gayretlerinin yanı sıra dikkat çekici detaylar da yer alıyor.

2.5 AY SABREDİN

Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde FETÖ tutuklularının kaldığı koğuşlar arasında ele geçirilen notlardan biri şöyle: 'Dernek ve diğer suçlamalarla ilgili hiçbir şeyi kabul etme. Avukat söylediklerine itibar etme. Konuşanlar ilerde sıkıntı yaşayabilirler. Diğer arkadaşların genel kanaaati bu yönde. 2.5 ay daha sabredin. Sonuç inşallah güzel olacak. Bu konuda fikirlerini bize isim belirtmeden gönder. Diğer avukatlar da aynı fikirde..."

KOD ADI: RASKOL

Diğer bir notta ise şu ifadeler var: 'Pusulanız geldi, bizim avukatlar da 2. mahkemede tahliye olacak diyorlar. Raskol nasılsın? Herkese selam, sizden haber var mı?' (Milliyet)