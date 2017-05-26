Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda artan dolandırıcılık olayları üzerine harekete geçen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü mahalle polisleri, vatandaşları uyarmak amacıyla Bulvar Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) çevresinde broşür dağıttı. Hırsızlık ve dolandırıcılık konusunda vatandaşları uyaran polisler, şüpheli kişilere karşı bina ve apartman kapılarının açılmaması uyarısında bulundular. Ekipler ayrıca vatandaşların şüphelendiği konularda 155’e haber verilmesi konusunda telkinlerde bulundu. Polis ekipleri, vatandaşlara içerisinde hırsızlık, dolandırıcılık ve 155 Polis İmdat temalı toplam 750 bilgilendirme broşürü dağıttı.