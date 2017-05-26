Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sizinle yeniden buluştuğumuz için çok mutluyum. Şu gençlikle gurur duymamak mümkün mü? Yarabbi lütfün karşısında mahcubiyet duyuyorum. Habibinin aşkıyla büyüyen bu nesli koru Yarabbi. Bu vatanı sen koru Yarabbi. Sen bir şey dilediğinde 'Ol' dersin olur. Sen bir kulun için bir iyilik murad ettiyse buna kimse mani olamaz.Sen duaları kabul edensin. Bizi kapından mahsun çevirme ya Rab!

SİZLERİ ÜNİVERSİTE KAPILARIN ÇEVİRDİLER AMA SABRETTİNİZ

Bu davaya gönül vermiş herkese teşekkür ediyorum.Bugünlere kolay gelmedik. Sizleri, üniversitelerin kapılarından çevirdiler. Fakat sabrettik, sabrettiniz. Unutmayın "Sabreden kimse zafere ulaşır". Atalarımız der ya, sabrın sonu selamettir. Bu sabrın sonunda hamdolsun, bütün okullar kapatılmıştı. 600 binden 60 bine indirilmişti. Fakat şimdi devran değişti. Şimdi isteyen istediği okula gidiyor mu? Katsayılar kalktı mı?

GENÇLİĞE ÇAĞRI: SİZDEN REKABET BEKLİYORUM

Sizden başarılı olmanızı, ilimde irfanda rekabet istiyorum. Başarılarınız bizim iftihar vesilemiz olacaktır. Baskılar ve mücadeleler sonunda bugünlere geldik. 4 çocuğu İmam Hatip'ten mezun olarak bir baba olarak, okulların kapısında bir anne ve baba olarak çok çile çektik. Hiçbir şey bize altın tepside sunulmadı. Başardığımız her şey önce Allah'ın yardımına ve verdiğimiz samimi mücadele ile fedakâkarlıklara borçluyuz. Buralara adeta tırnaklarımızla kazıyarak geldik. İmam hatipler kutlu mücadelenin en güzel meyvesidir.

ÖNCE KARŞISINDA BEN DURURUM

Yalan yanlış iftiralarla İmam Hatiplere olan ilgiyi gölgelemeye çalışıyor. Neden, niçin? Rekabetse rekabet olsun. Başı açık kızın da, başı örtülü kızın da hepsi üniversitede rekabet etsinler, yarışsınlar. Eğitim öğretimde özgürlüğün önüne kimse geçemez.Bunları köpürtenler kendileri baskıcı ve faşist olduğu için herkesi öyle zannediyorlar. Bizim zorlamayla, baskıyla hele hele toplum ve siyaset mühendisiyle asla işimiz olmamıştır, olmayacaktır. Öğrencilerin zorla İmam Hatiplere kaydedildiği gibi haberler yanlıştır, kasıtlıdır, çarpıtmadır. Önce karşısında ben dururum.

28 ŞUBAT AYIBINI BİZ KALDIRDIK

Geçmişte bu tür yollara başvuranların tersine hiçbir zaman başkalarına dayatma içinde olmadık. Milletimizin kılına, kıyafetine, ibadetine, meşrebine ve evlatlarının hangi okula gideceklerine karışmadık. Mesleki eğitim sistemin tamamına uygulanan İmam Hatiplilere uygulanan ayrımcılık ayıbını unutmadık unutmayacağız. 28 Şubat'ın ayıbını biz ortadan kaldırdık.

İMAM HATİPLER 15 TEMMUZ RUHUNUN TA KENDİSİDİR

İmam Hatipler 15 Temmuz ruhunun ta kendisidir. İmam Hatipli demek, dinini, değerlerini, diyanetini en iyi şekilde öğrenen ve yaşayan kişidir.İmam Hatipli demek, ülkesine, vatanına, bayrağına, ezanına ve bunları temsil eden istikbal ve istiklal davasına öncülük eden ve talip eden bir gençliktir. Haksızlıkla, hukuksuzlukla, şiddetle meşru olmayan hiçbir işte imam hatipli asla yan yana gelmez, gelemez. FETÖ gibi ihanet çeteleri, günümüzün Haşhaşileri bu kutlu çatı altında kendilerine istismar zemini bulamamışlardır.

EVLATLARIM KATSAYI ZULMÜNDEN YURTDIŞINA GİTTİ

Bizim tarih, kimya, matematik, fizik okuduğumuzu bilmiyorlardı. Bizim diplomamızı üniversiteye almıyorlardı. Diyorlardı ki, gidip liseden diploma alacaksınız. Ben İmam Hatip lisesi diplomasıyla üniversiteye girmedim kalktım Eyüp Lisesi'nin diplomasıyla girdim. Halbuki ben lise derslerini İmam Hatip'te okumuştum. Benim kendi evlatlarım Boğaziçi Üniversitesi'ne girecek puanı aldığı halde katsayı engeline takıldı. Ben de mecburen yurtdışına eğitime göndermek zorunda kaldım.