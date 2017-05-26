Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Üniversitesine "rekor" başvuru. Milli Savunma Üniversitesince, "Geleceğin komutanı sen ol" çağrısıyla başlatılan harp okulları ile astsubay meslek yüksek okullarının birinci sınıfına öğrenci alımına yönelik başvurular dün sona erdi. Milli Savunma Bakanlığının internet sitesi üzerinden başvuru yapılan Milli Savunma Üniversitesine, 19 Nisan'dan bu yana toplam 231 bin 993 bin öğrenci müracaat etti. Başvuruların 166 bin 319'u harp okulları için gerçekleştirilirken, bunlardan 52 bin 994'ünü kız öğrenciler oluşturdu. Astsubay meslek yüksekokullarına ise 139 bin 38 genç başvurdu. 73 bin 364 genç hem harp okulları hem de astsubay meslek yüksekokulları için müracaat etti. 92 bin 955 kişi yalnızca harp okullarına, 65 bin 674 genç de yalnızca astsubay meslek yüksekokullarına başvuruda bulundu. Seçim aşamaları, 19 Haziran'da Kara Harp Okulu Ankara Sınav Merkezi'nde yapılacak. İlk olarak harp okulları, ardından meslek yüksekokulları seçim aşaması gerçekleştirilecek. Seçim aşamaları 4 Ağustos'ta tamamlanacak.