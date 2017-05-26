Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Bolu'daki "çatı yapılanması"na yönelik, 145 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin ildeki mütevelli heyet oluşumu, dershane, yurt, pansiyon ve okullardan oluşan eğitim yapılanması ile ışık evlerine yönelik, 145 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Bu kapsamda 150 klasör evrak ve 10 çuvaldan elde edilen bilgiler ışığında 120 sayfalık iddianame hazırlandı. "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "örgüt üyeliği" suçundan yargılanmaları istenen 145 şüpheli hakkındaki iddianame, Bolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Yaklaşık 15 gün süren incelemenin ardından örgütün Bolu'daki "çatı yapılanması"na yönelik iddianame kabul edildi. İddianamede 64'ü tutuklu, 55'i tutuksuz ve 26'sı firari olan 145 sanıktan 64'ünde, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" tespit edildi. Öte yandan, örgütün il imamı olduğu ileri sürülen Cuma Kartal ve Şevket Kahraman'ın da aynı dosya kapsamında yargılanacağı öğrenildi. Duruşmalar, 3 Temmuz 2017 tarihinden itibaren FETÖ duruşmaları için özel olarak hazırlanan Bolu Belediyesi nikah salonunda görülecek.