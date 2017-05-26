Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 Temmuz’da FETÖ kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan ve 9 aydır tutuklu bulunan Adıyaman İl Jandarma Asayiş Müdürü Yarbay Gurbet keskin yargılandığı mahkeme tarafından hakkında beraat kararı verildi. Karar darbe davasında ilk beraat kararı olarak dikkat çekti.

Tutuklandıktan sonra karısı ve iki çocuğu lojmandan çıkarılan Yarbay Keskin hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün karar çıktı. Savcılık mütalaasında cezalandırılmasını talep etmesine rağmen mahkeme heyeti gerekçesini sonra açıklamak kaydıyla beraat kararı verdi.

Keskin’in avukatı Erol Aras Hürriyet’e, “FETÖ davasında ilk beraatin gururunu yaşıyoruz, adalet yerini bulmuştur. 5 celse süren yargılamanın sonunda müvekkilimin masumiyeti ortaya çıkmıştır. Gelen hiçbir belgede örgütle ilişkisi olmadığı, darbeye ilişkin en küçük çalışması olmadığı için müvekkilime beraat kararı verilmiştir” dedi.