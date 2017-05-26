Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sri Lanka’da meydana gelen sel ve toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre 91 kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, “Hayatlarını kaybedenlerin kederli yakınlarına ve tüm Sri Lanka halkına en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, bu zor zamanında Sri Lanka’nın yanındadır ve ihtiyaç hasıl olduğu takdirde yardıma hazırdır” denildi.