Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs temsilcisi Espen Barth Eide, Rum ve Türk tarafının Cenevre'de adanın birleşmesi için yapılan görüşmelerde tekrar masa başına oturmak için yürüttüğü mekik diplomasisine son verdiğini açıkladı.

GENEL SEKRETER'DEN TAVSİYE İSTEYECEK

Eide yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri'ni bilgilendireceğini ve bundan sonra 'nasıl ilerleneceği konusunda tavsiye' isteyeceğini söyledi.

Eide, Türk ve Rum tarafının Cenevre'deki barış görüşmelerine tekrar başlamaları için çaba gösteriyordu. Ancak taraflar görüşmelerin biçimi konusunda uzlaşamıyorlardı.