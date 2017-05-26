Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı bin 797 ekipte görevli 3 bin 933 personelin katılımıyla ülke genelindeki bin 611 noktada "Türkiye Trafik Güvenliği Uygulaması" gerçekleştiriliyor.
Türkiye genelinde dev uygulama
26.05.2017 - 22:12 | Son Güncelleme: 26.05.2017 - 22:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı bin 797 ekipte görevli 3 bin 933 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştiriliyor.
Etiketler : egm,jandarma,türkiye,
476959 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/476959.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER