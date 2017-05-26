Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı bin 797 ekipte görevli 3 bin 933 personelin katılımıyla ülke genelindeki bin 611 noktada "Türkiye Trafik Güvenliği Uygulaması" gerçekleştiriliyor.