Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, "Ramazan-ı Şerif'in ülkeye, millete hayırlar, huzur getirmesini, milletin birliğinin, beraberliğinin daim olmasına ve Türkiye'nin başını ağrıtan her türlü belanın defolmasına vesile olmasını, ayrıca dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden savaşların, iç karışıklıkların da yok olmasına vesile olmasını Cenabı Mevlamdan niyaz ediyorum." dedi.

Ramazan ayının ilk teravih namazını Hacı Bayram Camisi'nde kılan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, rahmet, mağfiret, günahlardan arınma ayı mübarek ramazanın arifesinde olunduğunu belirterek, "Bu gece ilk sahurumuzu yapacağız ve ramazan boyunca ibadetimizi yerine getireceğiz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Ramazan-ı Şerif'in ülkeye, millete hayırlar, huzur getirmesini, milletin birliğinin, beraberliğinin daim olmasına ve Türkiye'nin başını ağrıtan her türlü belanın defolmasına vesile olmasını, ayrıca bu ramazanın dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden savaşların, iç karışıklıkların da yok olmasına vesile olmasını Cenabı Mevlamdan niyaz ediyorum. Milletimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum." diye konuştu.