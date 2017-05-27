Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

MİT tarafından, Darbe Girişimini Araştırma Komisyonuna gönderilen 36 sayfalık 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin raporda, MİT’in FETÖ/PDY’nin darbe girişiminde bulunabileceğini bildirildiğine dikkat çekildi. Raporda “TSK bünyesinde istihbarat toplanamadığından, darbe girişiminin tarihi konusunda net bir istihbarata daha önceden ulaşılamamıştır” ifadeleri yer aldı. Darbe girişimini 15 Temmuz saat 14.20’de MİT’e gelen ve 15.30’da görüşmeye alınan bir şahıs tarafından ‘MİT Müsteşarı’na saldırı yapılacağı’ yönünde bilgi verildiği aktarılan raporda, saat 16.40 sularında MİT Müsteşarı Hakan Fidan tarafından Genelkurmay Başkanı’nın arandığı, durumu bildirdiği belirtildi. Saat 18.00’de Genelkurmay’a giden Fidan’ın, gelişmelerin bildirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı’nın Koruma Müdürü’nü aradığı, ‘Cumhurbaşkanının müsait olmadığını’ öğrenmesi üzerine, ‘bir anormallik olup olmadığı ve muhtemel tehditlere karşı hazırlıklarının bulunup bulunmadığını’ sormasına karşılık her şeyin yolunda olduğu cevabını aldığı raporda belirtildi. MİT Müsteşarı’nın Genelkurmay’a gelmesi ve Genelkurmay Başkanı’nın tüm askeri uçuşların ikinci bir emre kadar durdurulması üzerine cuntacıların darbe saatini 20.30’a aldıkları hatırlatıldı.

SÜREKLİ İRTİBAT HÂLİNDEYDİK

Raporda, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın darbenin yaşandığı gece İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü ve Özel Kuvvetler Komutanı ile telefonla sürekli temas kurduğu, darbenin bastırılmasına yönelik faaliyetlerin koordinesine destek verdiği kaydedildi. Fidan’ın ayrıca illerde bulunan bölge başkanlıkları ve bölge müdürlükleri gibi yerel makamlarla darbe gecesi boyunca koordinasyonda bulunduğu da ifade edildi.

AKSAKALLI’YA ZIRHLI ARAÇ

Raporda, cuntacıların işgal ettiği Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın kurtarılması amacıyla, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekâi Aksakallı ve yakın ekibine talepleri üzerine karargâhlarından tekrar kontrolü sağlamak için 2 adet zırhlı araç teslim edildiği vurgulandı. Raporda, darbe girişimi sabahı MİT personelinin darbeci pilotların kullandığı Güvercinlik’teki Kara Havacılık Okulu ve darbe üssü olan Akıncı Üssü çevresinde konuşlandığı aktarıldı.

DARBE SONRASI TEYAKKUZ

Kalkışmanın ardından MİT’te teyakkuzun demokrasi nöbetlerinin bittiği tarih yani 10 Ağustos 2016’ya kadar sürdüğü anlatılan raporda, darbe girişimi gecesi teşkilata yönelik saldırılara karşı duran 351 MİT personelinin olduğu ifade edildi. Raporda, “Gerek karargâh gerekse bölge ünitelerinin tamamında darbe girişimine karşı verilen emirlere uymayan, isteksiz davranan, görevini savsaklayan herhangi bir personel olmamıştır” denildi. Darbecilerin MİT Müsteşarlığına yönelik saldırılarının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından teşkilat içerisinde FETÖ mensuplarının önceden tespit edilerek 17 Aralık 2013 ve 15 Temmuz 2016 tarihleri arasında 181, 15 Temmuz sonrasında ise 377 personel hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

15 BİN İHBAR YAPILDI

Raporda darbe girişiminin ardından MİT Müsteşarlığına yapılan ihbarda artış yaşandığı görüldü. Buna göre 15 Temmuz 2016- 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 13 bin 739’u internet üzerinden olmak üzere toplamda 15 binden fazla ihbar yapıldığı belirtildi. Raporda, başarısız darbe girişiminin ardından örgütün tabanını motive etmek amacıyla internet tabanlı farlı iletişim kanalları üzerinden moral/motivasyon mesajları gönderdiği yer aldı.

BEŞ BÖLGEYE AYIRMIŞLAR

Raporda FETÖ’nün Türkiye’yi 5 bölgeye ayırdığı ve İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep ve Erzurum’un bölgede sorumlu iller yapıldığına dikkat çekti.