Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK’nın İstanbul’daki çeşitli üniversitelerde oluşturduğu yapılanmaya yönelik çalışma başlattı. Kent genelinde sabaha karşı PKK terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda PKK terör örgütüne ait çok sayıda doküman, afiş, örgüte ait flama ve dijital malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.