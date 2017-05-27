Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve aralarında örgütün sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz ile irtibatı olduğu ileri sürülen Kemal G, örgüt üyelerinin ByLock iletişim sistemine alternatif olarak kullandıkları belirlenen Coco isimli program yüklü cep telefonunu otobüste bulduğunu iddia etti.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suça karışanlar hakkında yasal işlem yapılması ve örgüt faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.Çalışmalar sonucu örgütün üst düzey yöneticilerinin, mensuplarına "Yeni programlar üzerinden görüşmeler yapılmalı. Oluşturulan zaafiyet giderilmeli" şeklinde talimat gönderdiğini belirleyen polis, ilgili tüm güvenlik birimlerine bu konuda gerekli tedbirlerin alınması konusunda yazı gönderdi.Polis ayrıca örgütün yer tespitini zorlaştırması sebebiyle "Coco" adlı bir program üzerinden iletişim kurularak herhangi bir kopmanın yaşanmamasını sağlayamaya çalıştığını belirledi.

Örgüt mensupları "ByLock" yerine "Coco" kullanmış

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında da örgütün "ByLock" dışındaki yeni programı "Coco"yu kullandığı ve örgütün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ile irtibatı olduğu öne sürülen Kemal G'nin de aralarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı.Ekipler yaptıkları incelemede, zanlılardan öğretmen olan Kemal G'nin cep telefonunda, örgüt mensuplarının sesli ve görüntülü olarak iletişim sağladıkları, grup sohbetlerine imkan tanıyan ve yer tespitini zorlaştıran "Coco" adlı uygulamayı tespit etti.

"Gözaltına alınırsanız her şeyi inkar edin" talimatı

Aynı evde yakalanmalarına rağmen birbirlerini tanımadıklarını savunan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan zanlıların, örgüt üyelerine, "gözaltına alınmanız durumunda her şeyi inkar edin" talimatı verdiğini de belirledi.

"Cep telefonunu otobüste buldum"

Zanlılardan Kemal G. polis ve cumhuriyet savcısına verdiği ifadelerde, hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, üzerinde yakalanan ve Coco uygulaması yüklü telefon için, "Cep telefonunu otobüste buldum" dedi.Üzerinde bulunan telefonun kendisine ait olmadığını, sesli ve görüntülü haberleşme uygulaması "Coco"yu da yüklemediğini ileri süren Kemal G, ifadesinde şunları öne sürdü:

"Erzurum'a 2 ay önce geldim. Kente daha önce de geliş gidişlerim olmuştur. Daha önce otobüsle bir yere gezmeye gitmiştim. Bu gezi sırasında yanımda biri oturuyordu. Bu kişi daha sonra otobüsten indi. Cep telefonunu koltuğun üzerine unutmuştu. Cep telefonunu otobüste buldum. Hoşuma gitti ve aldım, kullandım. İçindeki Coco ve diğer programları ben yüklemedim. Kim tarafından yüklendiğini bilmiyorum. Böyle bir programın tarafımca yüklenmesi söz konusu değildir. Ben bir öğretmenim, böyle bir faaliyet içerisinde yer almam söz konusu değildir."Kemal G. ifadesinde, herhangi bir terör örgütü ile ilgisinin bulunmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini belirterek, kendisi ile aynı evde yakalanan diğer şüphelileri de tanımadığını iddia etti.