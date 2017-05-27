Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri’de, Şırnak’ta, Van’da, Muş’ta silahlı dağ kadrolarının hareket alanını kısıtlayan hava destekli operasyonlarında örgüt ağır kayıplar veriyor.Bu operasyonlarda Mardin’in Ömeryan bölgesi ile Diyarbakır Lice’deki operasyonlara ayrı bir parantez açmak gerekiyor.Zira, batı bölgelerindeki kentlerdeki PKK eylemlerinin alt yapısı Mardin ve Diyarbakır kırsalındaki bu PKK kamplarında hazırlanıyordu.Patlayıcı eğitimleri, canlı bombaların kullandığı düzenekler, bombalı araçlar Lice ve Ömeryan’da planlanıp hayata geçiriliyordu.Ayrıca, Kandil ve Suriye’den eylem için gelen PKK’lılar bu iki bölgedeki kamplarda barınıp eylem hazırlığı yapıyordu. Eylem talimatları bölge sorumlusu Porsipi kod adlı PKK yöneticisi İshak Özçaktu tarafından veriliyordu.Yapılan operasyonlarla örgütün eylemsellik süreci-kısmen de olsa-kesildi.Kırsalda durum böyleyken batıdaki şehir merkezlerinde durum farklı değil. Güvenlik güçleri örgütün kent hücreleri belirleyip ortaya çıkarıyor.

Gizli operasyon

Bu kapsamda 3 hafta önce Ankara’da önemli bir operasyon yapıldı.Operasyonda, PKK’nın sözde Özel Kuvvetler olarak tanımlanan silahlı eylem grubundan Mihriban Yanıt (23) yakalandı.Silahlı suikast yapmak için Porsipi kod adlı PKK yöneticisince Ankara’ya görevlendirilen Yanıt’ın yakalanmasının detaylarını şöyle aktarabilirim.Mardinli 12 çocuklu bir ailenin çocuğu olan ve ilkokul 3. sınıftan ayrılan Yanıt, 2010’da örgüte katılmak için ablası Gülisten Yanıt’la birlikte Birecik’e gitti.Suriye’ye geçtikten sonra Kobani’de PKK’yla tanışan Yanıt ve ablası, aldıkları eğitimin farklılığı nedeniyle bir süre sonra buradan ayrıldılar.Yanıt, ilk olarak Metina bölgesindeki kampta ilk eğitimlerini aldı.Burada, Paris’te öldürülen Sakine Cansız’ın kadınların PKK içindeki yeri konulu anlatımlarını takip etti.Metina’daki seçmelerin ardından Zap kampına gönderilen Yanıt, PKK’nın Özel Kuvvetler birimine geçiş yaptı.

Türkiye’ye giriş

Zap’ta; saldırı, keşif/istihbarat, sabotaj, operasyon, ağır silahlı eğitim, sahte kimlik yapımı ve metropol çalışmaları konularında örgüt eğitmenlerinin eğitiminde geçti.Yanıt, 4 yıllık eğitimin ardından, Herekol Dağları ve Bestler - Dereler bölgesinden 2014’te Türkiye’ye giriş yaptı.Diyarbakır-Lice bölgesini içine alan sözde Amed bölgesindeki PKK’nın bölge sorumlusu Porsipi kad adlı İshak Özçaktu’nun sorumluluğuna verilen Yanıt, yaklaşık 2 yıl bu bölgedeki kamplarda kaldı.

Örgüt yönetimince eylem amacıyla geçen Kasım’da görevlendirilen Yanıt, Ankara’ya geldi. Örgütün kendisinden önce Ankara’ya gönderdiği Pirdoğan adlı örgüt mensubu ile buluşan Yanıt, örgüt adına eylem faaliyetlerine başladı.Önce Bahçelievler’deki hücre evinde kalırken, Güneydoğulu önemli bir siyasetçi hakkında istihbarat çalışmasına başlayan Yanıt, hedefteki siyasetçinin sık sık gittiği bir lokantayı takibe alarak keşif çalışmalarını yürüttü.Daha sonra Bahçelievler’deki örgüt evi boşaltılarak Tuzluçayır’da yeni bir hücre evi oluşturuldu.Buna karşın, burada işler Yanıt açısından pek iyi gitmedi.Hücre evinin bulunduğu binada Yanıt’ın yalnız yaşayan bir kadın olmasından rahatsız olan komşusu, polise haber verdi.İhbar üzerine polis 1 Nisan günü olay yerine gelerek Yanıt’ı karakola götürdü.Yapılan kimlik araştırmasında Yanıt’ın polise verdiği kimliğin “sahte” olduğu anlaşıldı.Ne sahte kimlik, ne de gerçek kimliğinin devlette bir kaydının bulunmadığı anlaşılınca polis genç kadınının İstanbul’daki ailesine ulaştı.Yanıt, hakkındaki kayıp başvurusu nedeniyle İstanbul’dan gelen ailesine teslim edildi.

Lice bağlantısı

Ankara’da bu gelişmeler yaşanırken, Lice’deki operasyonlar sırasında elde edilen bir bilgi, devletin hiç tanımadığı Yanıt’ın PKK’nın Özel Kuvvetler içinde önemli bir konumu olduğunu ortaya çıkardı.Ankara polisi bu tespit üzerine harekete geçti.Kısa sürede tamamlanan çalışmalar sonunda Yanıt’ın İstanbul’da bulunduğu anlaşıldı. Ankara ve İstanbul polisinin ortak çalışmasıyla Yanıt, İstanbul’da 25 Nisan günü yakalanarak Ankara’ya getirildi.Çok gizli yürütülen soruşturmada Yanıt, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde tren yoluna gömülen ve suikastlarda kullanılan silahların yerini gösterdi.Aramalarda 1 kalaşnikof otomatik tüfek ile 2 tabanca ve mermiler ele geçirildi.Yanıt, daha sonra gizlice Diyarbakır’a gönderilerek burada bazı yer göstermeler yaptı.PKK adına yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi.

Örgüt içinde “Jiyan”, “Dünya” ve “Dersim” kod adlarını kullanan Yanıt, bir dönem Ankara’da birlikte hücre evinda kaldığı Pirdoğan adlı örgüt mensubunun, kendisinin de hedefinde olan ve halen TBMM üyesi olan Güneydoğulu siyasetçiyle camide karşılaştığını ancak Pirdoğan’ın silahını ateşleyemediğini açıkladı.

Hedefteki binalar ve karargâhlar

Halen TBMM ve AK Parti üyesi olan iki siyesetçinin de eylem hedefine alındığını anlatan Yanıt, alternatif olarak bazı devlet kurumları ile askeri bina ve karargahların eylem hedefi olarak değerlendirildiğini anlattı. PKK’da aynı zamanda tim komutanı olarak görev alan Yanıt, son dönemde PKK’nın gerçekleştirdiği önemli eylemlerle ilgili bilgi aktarımı sağladı.

Örgüt içinde 7 yıl silahlı faaliyet yürüttüğü anlaşılan Yanıt, planladığı eylemleri gerçekleştiremeden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Emniyeti’nin soruşturması ve operasyonuyla PKK’nın Ankara’ya gönderdiği eylem hücresi, eylem gerçekleştiremeden etkisiz hale getirildi.

Tolga Şardan - Milliyet