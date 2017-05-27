Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Sözcüsü Najib Danish yaptığı açıklamada, "Olay sabah 08.25'te kentin terminalinde gerçekleşti. 18 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.