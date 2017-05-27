Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Lideri Vladimir Putin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ekonomik kısıtlamaların kaldırılması ele alındı. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesinin teyit edildiği ifade edilirken, ticari ve ekonomik kısıtlamaların kaldırılması, Akkuyu ve Türk Akımı Nükleer Santrali’nin gündeme geldiği belirtildi. Açıklamada, Suriye’de çatışmasızlık alanı oluşturulmasının öneminin vurgulandığı bildirildi.
Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme!
27.05.2017 - 14:37 | Son Güncelleme: 27.05.2017 - 14:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede stratejik ortaklığın derinleştirilmesine karar verildi.
Etiketler : erdoğan,putin,haberler,türkiye rusya,
477098 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/477098.aspx
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