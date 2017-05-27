Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Lideri Vladimir Putin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ekonomik kısıtlamaların kaldırılması ele alındı. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesinin teyit edildiği ifade edilirken, ticari ve ekonomik kısıtlamaların kaldırılması, Akkuyu ve Türk Akımı Nükleer Santrali’nin gündeme geldiği belirtildi. Açıklamada, Suriye’de çatışmasızlık alanı oluşturulmasının öneminin vurgulandığı bildirildi.