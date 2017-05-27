Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit Abuzer Doğan’ın cenazesi helallik alınmak üzere baba evine getirildi. Burada Kuranı Kerim okunmasının ardından okunan dualarla şehit için helallik istendi. Daha sonra şehit Doğan’ın cenazesi namazın kılınacağı Kalemkırdı Cami’ne getirildi. Burada kardeşinin fotoğrafını öperek gözyaşı döken ağabey Berkan Doğan, Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitleri’ne şiirini okudu. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve protokol üyeleri, şehit ailesine taziyelerini iletti. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi top arabası ile Kartal Şehitliği’ne götürüldü. Namazın kılınmasından önce ağabey Doğan bir kez daha ağabeyine hitaben Çanakkale Şehitlerine şiirini okudu.

Namaza; Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ile İsmail Tamer, askeri yetkililer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile ilçe belediye başkanları, kurum kuruluş müdürleri, askeri erkan, emniyet personeli, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.