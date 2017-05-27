Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapımına başlanan altyapı ve gençlik merkezi projeleriyle ilçenin önemli sorunları çözüme kavuşturulacak.Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2014'te terör örgütü PKK tarafından yakılan spor salonunun yerine Yeni Mahalle'de 2 bin 229 metrekarelik alana inşa edilen iki katlı gençlik merkezindeki çalışmalarda sona gelindi.

İdare bölümü, spor salonu, müzik odası, oyun odası, soyunma odalarının yanı sıra 4 derslik, kütüphane, kafeterya ve misafir salonundan oluşan merkezde, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirilecek.Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kaşıkçı, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençler için yoğun çalışma yürüttüğünü ilçedeki gençlere eşofman, yağmurluk, ayakkabı ve diğer malzeme yardımlarının devam ettiğini anımsattı.