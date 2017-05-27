Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in Amerika'ya gidişinden önce kullandığı çatı katının metal zırhla kaplandığı, camların kurşun geçirmez olduğu ve duvarların ise kurşuna karşı dayanıkla ateş tuğlasından inşa edildiği ortaya çıktı.FETÖ'nün en gizli toplantılarının yapıldığı Altunizade FEM Dershanesi binası, yapılan incelemelerin ardından Maarif Vakfı'na devredildi. Binada yapılan incelemeler, FETÖ merkezinin adeta bir gizli servis ofisi gibi donatıldığını ortaya çıkardı. Daha önce şifreli asansörleri ve gizli geçitleri ile haberlere konu olan binanı, yapılışı itibariyle de olası bir çatışmaya dayanıklı hale getirildiği öğrenildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Amerika'ya gidişinden önce kullandığı binanın çatı katının duvarlarının metal zırh ile kaplandığı ortaya çıktı. Çatı katının camları kurşun geçirmez olarak tasarlanırken, duvarlarda da beton yapının üzerine mermiye dayanıklı ateş tuğlasının kullanıldığı tespit edildi. Ekipler, duvarlarda, yangın dedektörü içinde ve elektrik prizlerinde ise çok sayıda ses kayıt cihazı ve kamera olduğunu belirledi.