İki RAF savaş uçağı acil durum sebebiyle havalandığı açıklandı. İngiltere güvenlik güçleri geçen hafta yaşanan Manchester saldırısından sonra alarm halinde. Durumla ilgili resmi bir açıklama gelmese de İngiliz Daily Mail gazetesi jetlerin çok yakından geçen Rus savaş uçakları sebebiyle havalandığını öne sürdü.Bugün de ülkede yaşanan bilgisayar sistemindeki problem sebebiyle yüzlerce uçuş rötarlı olarak gerçekleşti.
İngiliz jetleri aniden havalandı
27.05.2017 - 16:19 | Son Güncelleme: 27.05.2017 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İki İngiliz RAF jeti aniden acil sebeplerle havalandığını İngiliz televizyonu Sky News tarafından bildirildi.
Etiketler : İngiliz jetleri,RAF,
477115 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/477115.aspx
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