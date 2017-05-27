Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki RAF savaş uçağı acil durum sebebiyle havalandığı açıklandı. İngiltere güvenlik güçleri geçen hafta yaşanan Manchester saldırısından sonra alarm halinde. Durumla ilgili resmi bir açıklama gelmese de İngiliz Daily Mail gazetesi jetlerin çok yakından geçen Rus savaş uçakları sebebiyle havalandığını öne sürdü.Bugün de ülkede yaşanan bilgisayar sistemindeki problem sebebiyle yüzlerce uçuş rötarlı olarak gerçekleşti.