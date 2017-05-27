Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Ülkücü Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kırmızı karanfil bıraktı.Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, her yıl mayıs ayının 27'sinde Türk tarihine damga vurmuş ülkücü şehitleri yad ettiklerini belirterek, "Onların haklarını ödemek ne mümkün, bir nebze olsun vefa borcumuzu yerine getiriyoruz." ifadesini kullandı. Türkiye'nin zorlu ve meşakkati fazla olan bir döneminde milliyetçi-ülkücü hareketin ümitsizliğe kapılmadığını, yılgınlık göstermediğini vurgulayan Bahçeli, "Milli mukavemeti kırmak isteyen odaklara aman vermedi, teslim olmadı. Çünkü inanıyorduk. Çünkü haklı ve tarihi bir davaya bağlanmıştık." dedi.

KARARLIĞIMIZDAN EN UFAK TAVİZ VERMEDİK

Milliyetçi-ülkücü hareketin asaletini hiç kaybetmediğini, sadakatten hiç ayrılmadığını, cesaret ve hamiyet çizgisinden hiç sapmadığını aktaran Bahçeli, şunları söyledi:

"Gün geldi, nefesi yetişmeyenler geriye düştü. Gün geldi, nefislerine tutsak düşmüş, dünyevi menfaatlerini davanın önüne çıkaranlar, gevşeklik gösterip yanlışa girdi. Bizden sandıklarımızın, karanlık yüzlerine, iş birlikçi niyetlerine, şer oyunlarına şahitlik ettik. Melanet saldırı ve melun senaryolara muhatap kaldık, ama eğilmedik, ezilmedik. Üstelik bunlara takılmadık, aldırış etmedik. Biliyorduk ki, fikrimiz isabetli, ülkülerimiz doğruydu. Yüzümüz ak, yönümüz aydınlıktı. Geldiğimiz yer belli, gideceğimiz yer bilinmekteydi. Kökümüzden kopmadan mücadele ettik. Kimliğimizi savunarak, kaynaklarımızı koruyarak millet-i ebed müddet, devlet-i ebed müddet iradesine sahip olduk. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe kararlığımızdan en ufak taviz vermedik."

Türk milletinin beka mücadelesinin dün olduğu gibi bugün de sürdüğüne dikkati çeken Bahçeli, bu mücadelenin çileli, zorlu, hunhar ve alçak komploların kıskacında olduğunu dile getirdi.Devlet Bahçeli, Türkiye tarihinin, en sıkıntılı dönemlerinden birinin yaşadığını belirterek, vatan ve millet nöbeti bekleyen evlatların gün aşırı şehadetlerinin yürekleri parçaladığını söyledi.

BİZİ KORKUTAMAZLAR

12 Eylül öncesi sonuç alamayan, emellerine muvaffak olamayan emperyalizmin yerli, yabancı ve yeni yetme uşaklarının kanlı ve acımasız saldırılarına devam ettiğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Mahşere kadar ilerleyecek şehitler kervanına her gün yeni katılımların olması bizleri derinden üzmektedir. Vatanımıza yan bakan, tarihi hesapları görmek için kuyruğa giren ne kadar cani heves ve cinayet örgütü varsa karşımızdadır. Milliyetçi-ülkücü hareket yine görevinin başındadır. Yine hıyanete karşı milletinin yanındadır. Şiddet ve haydut çetelerine karşı yine devletiyle aynı hizadadır. Milliyetçi-ülkücü hareket, aleyhe propagandalara, sinsi provokasyonlara, vahim iftira ve karalamalara rağmen Türkiye'nin hak ve hukukunu müdafaa konusunda özverili, sorumlu ve fedakarca tavır sergileyecektir. Nitekim şimdiye kadar yaptığımız da budur. Ne PKK, ne FETÖ, ne de bir başka muhasım odak, Türkiye'yi dize getiremeyecektir. Biriz, beraberiz; biz Türk milletiyiz. İhanet kol geziyor, işgal müteahhit ve muhipleri at koşturuyormuş; ne gam, ne tasa; Allah'ın izniyle el ele verdikten, omuz omuza durduktan sonra hepsini yener, hepsinin üstesinden milletçe geliriz. Bizi korkutamazlar. Bizi yolumuzdan döndüremezler."

Konuşmanın ardından Bahçeli ve partililer anıtta bulunan namazgahta, ülkücü şehitler için okunan Mevlidi Şerifi dinledi, dua etti ve namaz kıldı. Daha sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli, kendisinin yaptırdığı ve anıtta bulunan 5 tonluk bozkurt heykeli ile hayrat çeşmesini inceledi.Programda, "Ülkücü Şehitler Anıtı Taş Medreseliler Hatıra Ormanı"na 2 bin fidan dikildi. Daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu, Celal Adan, Şefkat Çetin, Yaşar Yıldırım ve Atila Kaya'nın da fidanın yanında bulunan taşa, isimlerinin yazılı olduğu levha yerleştirildi.