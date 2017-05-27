Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının organize ettiği şehit yakınları ve gaziler ile iftar programına katıldı.

Şehit yakınları ve gazilerle birlikte iftarını açtıktan sonra kısa bir konuşma da yapan Erdoğan "Türkiye'nin darbeler dönemini artık bir daha açılmamak üzere kapattığını sandığımız bir dönemde yaşadığımız 15 Temmuz felaketi milletimizin yüreğinde ve hafızasında derin izler bırakmıştır" dedi.

"İBRET ALIP, TEKERRÜRÜNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

15 Temmuz'dan ibret alınacağını ve bir daha tekerrürüne de izin verilmeyeceğini belirten Erdoğan "Sadece 15 Temmuz'un değil, 12 Eylül'ün, 28 Şubat'ın, 12 Mart'ın, 27 Mayıs'ın tekerrürüne de müsaade etmeyeceğiz" dedi.