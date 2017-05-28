Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırkağaç 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda, akşam yemeğinin ardından 150 kadar asker mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti ile alay tabipliğine müracaat etmiş, saat 23.00 itibariyle 70 asker sağlık kuruluşlarında müşahede altına alınmıştı. Hastanede tedavisi tamamlanan 70 asker taburcu edilerek birliklerine gönderildi. Askerlerin her türlü ihtimale karşı alay içerisindeki revirde gözetim altında tutulmaya devam edileceği öğrenildi. Öte yandan AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de hastanede tedavi gören askerleri ziyaret ederek, doktorlarından bilgi aldı.