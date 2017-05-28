Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa’nın Kırkağaç ilçesindeki 6’ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında dün akşam çok sayıda asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, askerlerin et kavurma, pilav, salata ve yoğurttan oluşan menünün ardından mide bulantısı, ishal ve kusma şikayetleri baş gösterdi. Manisa Valiliği, askeriye revirine 150 civarında askerin başvurduğunu, bunların 70’inin hastanelere kaldırılarak tedave altına alındığını bildirdi. Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında da binden fazla asker enfeksiyondan etkilenmiş bir asker hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor. Hastaların durumlarının iyiye gittiğini belirten Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer “Zehirlenmelerin ilk sonuçlara göre ‘salmonella’ bakterisinden olduğu konusunda öngörüler var. Bu bakterin alt türevleri bulunuyor, yemekten veya başka bir şeyden olabilir, bu da laboratuvar sonuçları kesin hâle geldiğinde belirlenecek” diye konuştu.