Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Alman milletvekillerine askerleri ziyaret izni vermemesi hâlinde, çekilme oylamaya sunulacak. Müzakerelerde Alman heyetine Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel başkanlık edecek. Dergi, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık Dairesi’nin müzakerelerden bir sonuç çıkacağına dair kendi içinde bir beklentisi olmadığını yazdı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel’deki NATO zirvesi sırasında yaptığı görüşmeden de bir sonuç çıkmamıştı.