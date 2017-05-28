Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının organize ettiği şehit ve gazi yakınları ile iftar programına katıldı. 15 Temmuz şehitlerine Allah’tan rahmet dileyen Erdoğan, konuşmasında özetle şu mesajları verdi: “Türkiye’nin darbeler dönemini artık bir daha açılmamak üzere kapattığını sandığımız bir dönemde yaşadığımız 15 Temmuz felaketi milletimizin yüreğinde ve hafızasında derin izler bırakmıştır. Biz inşallah 15 Temmuz’dan ibret alacağız ve bir daha tekerrürüne de izin vermeyeceğiz. Sadece 15 Temmuz’un değil, 12 Eylül’ün, 28 Şubat’ın, 12 Mart’ın, 27 Mayıs’ın tekerrürüne de müsaade etmeyeceğiz. Bugün Türkiye, terör örgütleriyle olan mücadelesini geçmişe göre çok daha kararlı bir şekilde veriyorsa bunda 15 Temmuz zaferinin çok büyük etkisi vardır. Bunu biliniz. Bakın bugün Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, Bestler Deresi’nde eğer bu mücadeleyi kararlı bir şekilde veren askerimiz varsa, polisimiz varsa, güvenlik güçleri varsa biliniz ki işte bu, buradan geliyor. Hem devletimiz bu mücadeleyi sekteye uğratan hainlerden temizlenmiştir, temizleniyor hem de güvenlik güçlerimiz arkalarında koskoca bir milletin olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde görmüşlerdir. Türk milleti, yeni bir diriliş, yeni bir kuruluş, yeni bir yükseliş döneminin işaretini, 15 Temmuz direnişi ile vermiştir. Bize ve bizden sonra gelenlere düşen görev; bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmektir. İşte bu anlayışla şehitlerimizin manevi emanetlerinin ifadesi olan tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsüne sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz.”