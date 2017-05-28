Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve ardından denetimli serbestlik ile tahliye olan Ömer Faruk Kavurmacı, sabah saat 09.00 sıralarında Florya'da bulunan Şenlikköy Polis Merkezine geldi. Karakolda imza atan Kavurmacı, çıkışta basın mensuplarının sorularını, "Konu yargıda, yorum yapmayacağım" diyerek yanıtsız bıraktı. Daha sonra aracına binen Kavurmacı, hızla uzaklaştı.

