Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Ensar Vakfı Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kuruluşundan bu yana vakfımıza emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Dualarımız ülkemiz için gayret gösteren herkes içindir. Dualarımız dünyanın dört bir yanında acı çeken Müslümanların kurtuluşa ulaşması içindir. Dualarımız İslam aleminin bulunduğu fitne çukurundan çıkabilmesi içindir. Biz 14 yıldır siyasi iktidarız. Ama halen sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda sıkıntılarımız var.

TEK EKSİĞİMİZ

Vakıf, dernek, parti gibi kuruluşlardan yapılan hizmetler gönül işidir. Sevgi, sevda işidir. İnsan yetiştirmek her şeyden önce inanç, adanmışlık, sabır ve süreklilik gerektirir. Her imkanımız var, tek eksiğimiz hizmete dönüştürecek adanmışlardır. Biz 80 milyon insanın tamamına ulaşmayı hedefleyen bir hareketiz, bunun farkında olmamız gerekir. Bizi birçok şeyler aldatmamalı. Umudunu bize bağlamış milyonlarca mazlumun sorumluluğunun üzerimizde olduğunu unutmamalıyız. Bizim sınırlarımız 780 bin kilometre değildir. Başka türlü davranma şansımız yoktur."