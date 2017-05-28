Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 24 Mayıs tarihinde saat 10.30 sıralarında Çarşı Mahallesi Seral Sokak’ta bulunan bir apartmanda medyana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 2 kişi apartmana girerek, eski Süper Lig Yardımcı Hakemi, FİFA Kokartlı Plaj Futbolu Hakemi ve FİFA Plaj Futbolu Hakem Eğitimcisi Serdar Akçer’in babası 66 yaşındaki Metin Akçer’in oturduğu 2 kattaki dairenin kapısını çaldı. Kapıyı başka bir kişi açınca şüpheliler aşağı inerek bahçe girişinde maske takıp beklemeye başladı. Durumundan şüphelenen Metin Akçer, elinde sopa ile aşağı indi. Bahçe kapısının önüne geldiği sırada şüphelilerin birisi Metin Akçer’e yaklaşarak kafasına parke taşı vurdu. Akçer, kafasına aldığı darbeden dolayı kanlar içinde yere yığılırken, 2 şüpheli olay yerinin biraz uzağında bekleyen ve gözcülük yapan bir şüpheliyle beraber plakası belirtilmeyen cipe binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı Akçer’i ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürdü.



Olay yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek çalışma başlattı. Soruşturması derinleştiren asayiş ekipleri teknik ve fiziki takip sonrası olayı gerçekleştiren kişilerin Fırat K. (21), Caner T. (20) ve Yasin B.’nin olduğunu tespit ederek, şüphelilerin Konya ve Karaman’a kaçtığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Fırat K.’yi Konya’daki gizlendiği adresinde diğer iki şüpheli Yasin B., ve Caner T.’yi Karaman’daki adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Alanya emniyetine getirerek işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.