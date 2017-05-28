Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Host vilayetinde düzenlenen saldırıya ilişkin "Kutsal ramazan ayının ilk gününde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz." ifadelerini kullandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın Host vilayetinde düzenlenen intihar saldırısı sonucunda hayatını kaybedenler olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kutsal ramazan ayının ilk gününde gerçekleştirilen söz konusu terör saldırısını lanetliyoruz. Bu hain terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Afganistan'ın Host vilayetinde, bir kişi içinde bulunduğu bomba yüklü aracı Afgan Özel Kuvvetlerine ait aracın geçişi sırasında patlatmıştı. Saldırıda 18 kişinin yaşamını yitirdiği ve 2'si çocuk 6 kişinin yaralandığını bildirilmişti.