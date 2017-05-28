Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Protokolü İftarı ve İstanbul'un Fethinin 564. Yılı Kutlamaları"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul, Türkiye'nin özetidir. Türkiye'nin 80 vilayetinin tamamının da İstanbul ile insani ve fiziki bağlantısı vardır. Öyleyse İstanbul'u anlatmak, Türkiye'yi anlatmaktır. İstanbul'a hizmet etmek de Türkiye'ye hizmet etmektir. Biz İstanbul'dan aldığımız ilhamla diğer 80 şehrimizin tamamına eğitimden sağlığa, ulaşımdan toplu konuta, kültür sanattan spora ve sosyal yardımlara kadar her türlü hizmeti götürdük, götürüyoruz." dedi.

"Dünya yeniden yapılanmanın sancılarını çekiyor"

"Dünya yeniden yapılanmanın sancılarını çekiyor" diyen Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye ve onun vitrini olan İstanbul'a bu süreçte çok önemli görevler düşüyor. Biz bu durumun farkında olduğumuz için demokraside ve ekonomide yeni bir atılım döneminin hazırlıklarını yapıyoruz. Bunun için öncelikle 2019'a kadar olan dönemi en verimli şekilde kullanmamız gerekiyor. 2023 hedeflerimiz, bizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşıyacak önemli bir eşiktir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki hedeflerimizin de lokomotifi yine İstanbul olacaktır."