Adana'da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez  Yüreğir ilçesinde 3 katlı bir evin depo olarak kullanılan kısmında, kaçak at  kesildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Depoya baskın düzenleyen ekipler, atlara ait olduğu belirlenen sakatat  parçaları ve kan izleri olduğun tespit etti. Çalışmalarda kesime hazır halde 3'ü  yavru 16 at ele geçirildi.

Ekipler, atların bulunduğu depoda yaptıkları incelemede, kesim sonrası  kullanılan askılar buldu. Çalışmalar kapsamında Y.B. gözaltına alındı.Ekipler, operasyonda ele geçirdikleri atları Adana İl Gıda, Tarım ve  Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen zanlı hakkında ''halk  sağlığını tehlikeye sokmak'' ve ''kaçak kesimi yapmak'' suçlarından işlem  yapılacağı bildirildi.