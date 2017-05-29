Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez Yüreğir ilçesinde 3 katlı bir evin depo olarak kullanılan kısmında, kaçak at kesildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Depoya baskın düzenleyen ekipler, atlara ait olduğu belirlenen sakatat parçaları ve kan izleri olduğun tespit etti. Çalışmalarda kesime hazır halde 3'ü yavru 16 at ele geçirildi.

Ekipler, atların bulunduğu depoda yaptıkları incelemede, kesim sonrası kullanılan askılar buldu. Çalışmalar kapsamında Y.B. gözaltına alındı.Ekipler, operasyonda ele geçirdikleri atları Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen zanlı hakkında ''halk sağlığını tehlikeye sokmak'' ve ''kaçak kesimi yapmak'' suçlarından işlem yapılacağı bildirildi.