Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın duruşma savcısı olarak görev alacağı davada 10 sanık, 92’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 174’er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak. Silivri’de görülecek davanın iddianamesinde, 15 Temmuz’da 1. Ordu Komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar ile bazı üst düzey komutanlar müşteki, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu 89 kişi, TBMM ile bazı kurum ve kuruluşlar ‘’suçtan zarar görenler’’ sıfatıyla yer alıyor.