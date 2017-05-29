İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın duruşma savcısı olarak görev alacağı davada 10 sanık, 92’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 174’er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak. Silivri’de görülecek davanın iddianamesinde, 15 Temmuz’da 1. Ordu Komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar ile bazı üst düzey komutanlar müşteki, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu 89 kişi, TBMM ile bazı kurum ve kuruluşlar ‘’suçtan zarar görenler’’ sıfatıyla yer alıyor.
İstanbul’da hesap vakti
29.05.2017 - 08:58 | Son Güncelleme: 29.05.2017 - 08:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan ve aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın da bulunduğu, 9’u firari 15’i tutuklu 24 sanığın yargılandığı İstanbul’daki “ana darbe davası” bugün başlıyor.
Etiketler : darbe,istanbul,15 temmuz,dava,
477421 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/477421.aspx
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