Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Birileri gençliğimizi bir yerlere layık görmeyebilir. Ama biz gördük. Seçimlerde gençlerimize fırsat vereceğimizi buradan ilan ediyorum” dedi. Ensar Vakfında yaptığı konuşmada gençlere seslenen Erdoğan, özetle şunları kaydetti: “Biz 14 yıldır, kesintisiz iktidarız ama hâlâ sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda sıkıntılarımız var. Elbette çok sevindirici, ümit verici gelişmeler yaşandı, yaşanıyor. İmam hatiplere olan ilginin artması, tüm okullarda Kur’ân-ı Kerim, Siyer-i Nebi, Osmanlıca gibi derslerin seçmeli olarak okutulması başlı başına çok güzel şeyler. Bununla birlikte ülkemizin ihtiyacı, milletimizin talebi, bizim hayalimiz olan nesillerin yetiştirilmesi konusunda hâlâ pek çok eksiğimiz bulunuyor. Dilimizden tarihimize kadar birçok alanda ecdadımıza ve kültürümüze duyulan husumetin ürünü bir yaklaşımla hazırlanmış olan müfredatlar daha yeni yeni değişiyor. Medyadan sinemaya, bilim teknolojiden hukuka kadar pek çok alanda hâlâ en etkin yerlerde ülkesine ve milletine yabancı zihniyetteki kişilerin, ekiplerin, hiziplerin bulunduğunu biliyorum. Açıkça söylemek gerekirse bu durumdan da büyük üzüntü duyuyorum.

Dün hedefimiz belki sadece bir avuç inançlı, imanlı nesil yetiştirmekti. Bugün ise hem bulunduğumuz yer çok farklıdır hem de hedeflerimiz çok çok farklıdır. Elimizde böyle bir imkân varken, hâlâ pek çok yeri boş bırakıyor olmamız, aklın ve vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir.

Büyüklerimizin, ağabeylerimizin ellerinin altında belki yeterli bina, araç gereç, bunları temin edecek paraları yoktu ama davalarına olan bağlılıkları, hepsinin üstesinden gelmelerine yetiyordu. Bugün hamdolsun her türlü imkân var. Tek eksiğimiz, bunları hizmete dönüştürecek adanmış kadrolardır. Birilerinin ‘Artık yeni nesillerden millete ve ülkeye hayır gelmez’ dediği gençler, o gece böyle söyleyenleri mahcup ettiler. O gece oraya gelenler Gezi Parkı’nın gençleri değildi. Bunu iyi görmemiz lazım. O gece oraya gelenler vatanını, milletini seven; bayrağı, ezanı için yola koyulan gençlerdi.





CUMHURBAŞKANI 2019 VE 2023’Ü İŞARET ETTİ:

Demokrasi ve ekonomide atılım dönemi başlıyor

“Dünya yeniden yapılanmanın sancılarını çekiyor. Biz bu durumun farkında olduğumuz için demokraside ve ekonomide yeni bir atılım döneminin hazırlıklarını yapıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi sahilinde, “İstanbul Protokolü İftarı ve İstanbul’un Fethinin 564. Yılı Kutlamaları”na katıldı.

İftarın ardından bir konuşma yapan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

- Bugün İçişleri Bakanım beni Kato Dağı’nın tepesinden aradı. Ne yaptılar orada? İnlere girdiler. İşte son günlerde elhamdülillah 1’e 10 gidiyor. Bedelini bu kadar ağır ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz.

- Özellikle FETÖ, DEAŞ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin bu şehre (İstanbul) verdikleri zararları ortadan kaldıracak, onları bir daha bu şehre el uzatamayacak hale getirecek çalışmaları süratle tamamlayacağız.

- Bu vatanın, bu milletin, inanın sevgi saygıya çok ihtiyacı var. Bunu başardığımız gün, birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirdiğimiz gün bu milleti kimse yıkamayacaktır ve zaten birileri de bu milleti yıkamamanın sancısını çekiyor.

- Dünya yeniden yapılanmanın sancılarını çekiyor. Türkiye ve onun vitrini olan İstanbul’a bu süreçte çok önemli görevler düşüyor. Biz bu durumun farkında olduğumuz için demokraside ve ekonomide yeni bir atılım döneminin hazırlıklarını yapıyoruz.

- Bunun için öncelikle 2019’a kadar olan dönemi en verimli şekilde kullanmamız gerekiyor. 2023 hedeflerimiz, bizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşıyacak önemli bir eşiktir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki hedeflerimizin de lokomotifi yine İstanbul olacaktır.

- İnşallah önümüzdeki dönem, bu bakımdan çok önemli projeleri hayata geçireceğimiz, çok önemli adımları atacağımız bir dönem olacaktır. Tüm bunları sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Başarılı arkadaşlarımıza destek vererek, verim alamadığımız arkadaşlarımızın yerine yenilerini görevlendirerek önümüzdeki zamanı en iyi şekilde değerlendirmenin gayreti içinde olacağız.