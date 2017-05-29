Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz gecesi Genelkurmay Karargahı'nın işgal edilmesine ilişkin 221 sanığın yargılanmasına bir hafta önce başlandı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığınca Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen davada, şu ana kadar darbenin beyin takımı olduğu iddia edilen Yurtta Sulh Konseyi'nin 11 üyesi dinlendi. Akın Öztürk, Gökhan Şahin Sönmezateş, Ali Yazıcı, İlhan Talu, Fırat Alakuş gibi isimler savunmalarını yaptı.



GERGİNLİKLER YAŞANIYOR

Yargılama esnasında, sanıkların tavırları ise duruşma salonunda gerilimi arttırdı. Salonda bulunan şehit yakınları ve gaziler, zaman zaman savunma yapan sanıklara tepki gösterdi. Özellikle bazı sanıkların lavaboya gidip gelirken şehit yakınlarının bulunduğu alana bakarak gülmesi ve dil çıkartması gerilimi daha da tırmandırdı.



Müşteki avukatları sanıklar ile şehit yakınlarının yüz yüze gelmemesi için perde çekilmesini talep etti. Sanıklar ile müşteki yakınları arasındaki gerilimin devam etmesi üzerine ise mahkeme heyetinin talimatıyla sanıkların müşteki yakınlarının önünden geçerek lavaboya indikleri bölüme perde çekildi. Böylece sanıklar ile müşteki yakınlarının karşı karşı gelmesinin de önüne geçilmiş oldu.



BİR SANIK DİL ÇIKARMIŞTI

Dava kapsamında Akın Öztürk'ün çapraz sorgusu sırasında müştekilerin bulunduğu sıralardan bir anda tepkiler yükselmişti. Mahkeme Başkanı ne olduğuna ilişkin sorusu üzerine müştekiler, tuvalete götürülen bir sanığın kendilerine dil çıkardığını söylemişti.



Bir müşteki avukatı, "Tuvalet ihtiyacı normal. Fakat gün boyu duruşmalar sırasında sanıklar girip çıkıyorlar. Giriş çıkışlardaki hareketler müştekileri rahatsız ediyor. Buna bir düzen getirilmesini rica ediyoruz" demişti. Mahkeme Başkanı Dik, bu kişinin isminin alınarak, işlem yapılacağını söyledi.



KRİTİK İSİM PARTİGÖÇ İFADE VERECEK

Dava kapsamında bugün ise sözde sıkıyönetim direktiflerinin altında ismi yer alan eski Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç savunma yapacak. Cuma günü dinlenen eski Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu, Partigöç'ün isminin MİT'ten gelen FETÖ'cü listesinde yer aldığını söylemiş, "Onun adını görünce FETÖ'cü darbe olduğunu anladım" demişti.



İddianamede, Partigöç'ün 15 Temmuz gecesi yoğun darbe girişiminde aktif görev alan komutanlarla telefon trafiğine de dikkat çekilmişti. Yeni Şafak