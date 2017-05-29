Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki sanayi sitesinde iki iş yerine düzenlenen operasyonda 8 silah ve 6 dinamit lokumu ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek Ceyhan Sanayi Sitesi'ndeki iki iş yerine operasyon düzenledi.Operasyonda, 1 kalaşnikof uzun namlulu silah, 3 tabanca ve 4 av tüfeği ile 6 dinamit lokumu ele geçirilirken, şüpheliler Mehmet İ. ve Yakup K. gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet İ. tutuklandı, Yakup K. ise serbest bırakıldı.