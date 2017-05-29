AK Parti Genel Merkezinde yapılacak MKYK toplantısından 1.5 saat önce partisi genel merkezine gelen Erdoğan, 3. Olağanüstü Büyük Kongre’de genel başkan olduktan sonra ilk kez partili cumhurbaşkanı olarak partisinin MKYK’sına başkanlık yapacak. Başbakan Binali Yıldırım ise MKYK’ya ilk kez genel başkan vekili olarak katılacak.AK Parti Genel Merkezinde yapılacak toplantıda MYK üyelerinin bir kısmının değişmesi beklenirken, Erdoğan’ın A takımında bulunacak isimlerin toplantı sonrasında açıklanması bekleniyor. Toplantı sonrasında Erdoğan, MKYK üyeleri ile birlikte AK Parti Genel Merkezinde iftarda birlikte olacak.
Erdoğan Genel Başkan olduktan sonra ilk kez Genel Merkez'de
29.05.2017 - 13:46 | Son Güncelleme: 29.05.2017 - 13:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti MYK’sını belirlemek için yapılacak MKYK toplantısına başkanlık yapacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı,AK Parti,Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan,MYK,
477511 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/477511.aspx
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