Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Merkezinde yapılacak MKYK toplantısından 1.5 saat önce partisi genel merkezine gelen Erdoğan, 3. Olağanüstü Büyük Kongre’de genel başkan olduktan sonra ilk kez partili cumhurbaşkanı olarak partisinin MKYK’sına başkanlık yapacak. Başbakan Binali Yıldırım ise MKYK’ya ilk kez genel başkan vekili olarak katılacak.AK Parti Genel Merkezinde yapılacak toplantıda MYK üyelerinin bir kısmının değişmesi beklenirken, Erdoğan’ın A takımında bulunacak isimlerin toplantı sonrasında açıklanması bekleniyor. Toplantı sonrasında Erdoğan, MKYK üyeleri ile birlikte AK Parti Genel Merkezinde iftarda birlikte olacak.