Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde, 2012 yılında askeri birliğin geçişi sırasında önceden teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi’nin İzmir’de yaşayan babası Satılmış Çifti (63), bir GSM operatöründen gelen borç mesajıyla yıkılmıştı. Oğlu şehit olduktan sonra 300 liralık telefon borcunu ödemek istediğini; ancak ’Oğlunuz şehit olduğu için borç sistemden düştü’ cevabını aldığını söyleyen acılı baba, "Ben oğlumun borcunu ödemek için gittiğimde ’borcu yok’ dediler. Şimdi 5 yıl sonra faiziyle 2 bin 200 lira istiyorlar. Ben vatan borcumu evladımı toprağa vererek ödedim. Benim evladımın canının değeri bu kadar mı? İki bin lira kadar değeri yok mu benim evladımın" demişti.

BAKAN KAYA’DAN JET TELEFON

Şehit babasının bu sözlerinin ardından çıkan haberler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın dikkatini çekti. Bakan Kaya, hemen danışmanlarından konu hakkında bilgi istedi. Bakan Kaya, daha sonra da şehit ailesine borç çıkartan GSM operatörü yetkililerini bizzat arayarak konuyla yakından ilgilendi. Kaya’nın girişimleriyle GSM operatörü, 2 bin 200 liralık borcu sildi.