Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla MKYK Başkanlığı koltuğuna oturmuş oldu.

YENİ MYK BEKLENİYOR

AK Parti MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'A takımı' olarak gösterilen MYK'yı da belirleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK'da gençleri ön plana alabileceği belirtiliyor. Erdoğan, kongre günü ve kongre sonrası konuşmalarındaki 'gençleşme' mesajları veriyordu.

Yeni MYK'nın ardından bu kez gözler, hafta sonuna kadar açıklanması beklenen kabine revizyonuna çevrilecek.



ERDOĞAN YARIN GRUP TOPLANTISINDA KONUŞACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uygun görmesi halinde yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda "AK Parti Genel Başkanı" sıfatıyla konuşacağını bildirdi.

Elitaş, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Mayıs'ta yapılan 3. Olağanüstü Kongre'de, AK Parti Genel Başkanı seçildiğini hatırlatan Elitaş, bugün de MKYK ile ilk toplantısını gerçekleştireceğini söyledi .Erdoğan başkanlığında toplanacak MKYK'da MYK seçiminin de gerçekleşeceğini ifade eden Elitaş, hayırlı olmasını diledi.

Yarın yapılacak AK Parti Grup Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşup konuşmayacağına ilişkin soru üzerine Elitaş, "Yarınki grup toplantısında uygun görürlerse sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla konuşma hakkı zaten her zaman mevcut. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşacaklar." diye konuştu.

