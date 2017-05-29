Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hudut birlikleri, Uzunköprü Çakmak köyünde yaptıkları kontrollerde, Avrupa'ya yasa dışı yoldan kaçma hazırlığı yapan O.C ve görevinden ihraç edilen akademisyen oğlu Y.C'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Y.C'nin çantasında yapılan aramada can yeleği ele geçirildi. Zanlılar ifadelerinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.
FETÖ şüphelileri sınırı geçemeden yakalandı
29.05.2017 - 17:15 | Son Güncelleme: 29.05.2017 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı.
Etiketler : FETÖ şüphelileri,
477566 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/477566.aspx
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