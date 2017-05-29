Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hudut birlikleri, Uzunköprü Çakmak köyünde yaptıkları kontrollerde, Avrupa'ya yasa dışı yoldan kaçma hazırlığı yapan O.C ve görevinden ihraç edilen akademisyen oğlu Y.C'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Y.C'nin çantasında yapılan aramada can yeleği ele geçirildi. Zanlılar ifadelerinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.