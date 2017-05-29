Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, "Terörle mücadele konusunda Avrupa Birliği için Türkiye son derece önemli bir ortaktır. Bu anlamda işbirliği yapmak son derece önemli." dedi.

Berger, Trabzon'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında, enerji alanında önümüzdeki aylarda bir toplantı gerçekleştirileceklerini belirtti.

Sığınmacılara destek amacıyla 3 milyar avro tutarında bir destek imzalanması konusunda mutabık kalındığını aktaran Berger, 2016-2017 döneminde bu miktarın temin edileceğini söyledi.

Berger, "2,8 milyar kadar kısmının tam olarak nereye aktarılacağını biliyoruz ve yıl sonuna kadar da bunun tamamen aktarılması, uygulamaya geçirilmesi söz konusu. 1,5 milyar avroluk kısmı için sözleşmeler yapılmış durumda. Yıl sonuna kadar da tamamlanması bekleniyor. Sözleşmesi imzalanan projelerin uygulanmaya geçirilmesine gelince bunun zaman alabileceğini söyleyebiliriz. Ödemelerin zamana yayılabileceğini söyleyebiliriz ama 2016-2017 dönemi için bu parayla ne yapılacağını biliyoruz." ifadesini kullandı.

Brüksel'de 3 ayda bir bu amaçla toplantılar gerçekleştirdiklerine işaret eden Berger, "İlgili makamlarla birlikte Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'den diğer resmi kurumlarla bir araya gelerek işbirliği içerisinde nasıl kullanılacağı, nerelere aktarılacağı konusunda kendilerine danışarak bir görüş alışverişi yapmaya çalışıyoruz. Haziran ayında da bu toplantılardan bir tanesi gerçekleştirilecek ve sonuç olarak yıl sonuna kadar bu miktarın hepsinin sözleşmeye bağlanması planlanıyor. diye konuştu.

Berger, özellikle Suriyeli sığınmacılara yönelik sağlık hizmetlerinin sunulmasına ilişkin bir hafta önce klinikler açıldığını da dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen projeler kapsamında da mültecilere yönelik eğitimlerin verileceği alanların, okulların açılmasının söz konusu olduğunu kaydeden Berger, "Yine aynı şekilde öğretmenlerin eğitimine yönelik bir destek sağlanması planlanıyor bu çerçevede. Suriyeli öğretmenlere Türkçe, Arapça ve Avrupa dillerinde Suriyeli çocukları daha iyi eğitebilmeleri amacıyla eğitim verilmesi planlanıyor." dedi.

Terörle mücadele

Berger, terörle mücadele konusunda Avrupa Birliği için Türkiye'nin son derece önemli bir ortak olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlamda işbirliği yapmak son derece önemli. Üye devletler için de yabancı cihatçıların, savaşçıların sınırlardan geçirilmesinin engellenmesi, her iki tarafın da faydasına olacak birtakım önlemlerin alınması son derece önemli. Bu amaçla da zaten Avrupa Birliği ve Türkiye arasında düzenli diyalog sürdürülmekte. Bakanlıklardan yetkililer bir araya gelmekte. Dolayısıyla yakın bir işbirliği içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz."

İdam cezası tartışmalarıyla ilgili bir soru üzerine Berger, şunları kaydetti:

"Bu konuyu yakından takip ettiğimizi ifade etmek isterim. Tabii Avrupa Birliği'nin bu husustaki pozisyonu son derece net. Üye devletler idam cezasının Avrupa Birliği değerler sisteminin bir parçası olmadığını dile getiriyorlar. Bize yakın ülkelerden de aynı şeyi bekliyoruz, idam cezasıyla ilgili benimseyecekleri pozisyon konusunda. Türkiye içinde yürütülen bu tartışmaların çok da detayına hakim değiliz ama bildiğimiz kadarıyla şu anda Meclis'e ulaştırılmış bir yasa teklifi yok. Tabii ki bu şartlar altında herhangi bir spekülasyonda da bulunmak istemem."