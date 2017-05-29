Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadir Demirel kimdir? Yeni Akit gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kadir Demirel, Başakşehir Yunus Emre Caddesi'ndeki kızı Esma Karanfil'in evinde damadı Cemil Yavuz Karanfil ile tartıştı. Kavgaya dönen tartışmanın ardından Karanfil, kayınpederini bıçakladı. Araya giren eşi Esma Karanfil'i de bıçaklayan damat, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Demirel hayatını kaybederken, Esma Karanfil ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

KAÇAN DAMAT HER YERDE ARANIYOR

24 TV'ye açıklama yapan 24 TV Şef Editörü Ömer Çağlak 'Başakşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ağır yaralanan Demirel maalesef hayatını kaybetti. Eşi Esma Demirel ise şu anda Başakşehir Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı ve durumu ağır. Kayınpeder ile damat arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Demirel'in bıçaklandığı bildirildi. Polis şu anda incelemelerde bulunuyor. Kamera kayıtlarını da inceleyen polis bıçaklamanın ardından kaçan damadı her yerde arıyor' dedi.

KADİR DEMİREL KİMDİR?

1961 yılında Niğde'de doğdu. İlkokulu Kayseri'nin Yeşilhisar kazasında, İmam-Hatip Lisesini Niğde'de, üniversiteyi de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okudu. Fakültedeyken Milli Gazete'de işe başladı. 5 yılı aşkın bir süre Milli Gazete'de çalıştıktan sonra Sabah'a geçti ve oradan askere gitti.

Askerlik dönüşü Zaman Gazetesi'nde işe başladı. Orda politika editörlüğü, Avrupa yayın sorumluluğu, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve gazetelerinin yayımlanmasında öncülük etti; 1998 yılında Moskova Zaman'da Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. 2000 yılında Zaman'dan ayrılan Demirel, Yeni Şafak Gazetesi'nde 5 yılı aşkın süre Yazı İşleri Koordinatörü, 8 yıl da Bölge Haberleri Müdürü olarak görev yaptı. 2014 Kasımı'nda Yeni Şafak'tan ayrıldı. Aynı ay içinde Yeni Akit'te Yazı İşleri ve Yayın Kurulu Üyesi olarak göreve başladı. 14 Mart 2016'da ise Yeni Akit'te Genel Yayın Yönetmeni oldu.