Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 24 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve aralarında eski İl Emniyet Müdür Yardımcılığı ile Şube Müdürlüğü de yapan 10 eski emniyet personelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yapılan incelemede örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' da kullandıkları belirlenen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.